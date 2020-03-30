Вслед за Москвой на самоизоляцию перешел еще один регион

Власти Мурманской области вслед за Москвой перевели всех жителей на режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

Область перейдет на режим «Сидим дома» в 12:00 в понедельник, 30 марта. «Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья», — говорится в сообщении штаба.

Вечером в воскресенье, 29 марта, стало известно о введении в столице всеобщего режима самоизоляции. Горожанам разрешено покидать дома только в случае похода за продуктами или лекарствами в ближайший магазин и аптеку, для выгула собаки и выноса мусора, для получения экстренной медицинской помощи и поездки на работу, если удаленка невозможна. Решение было принято мэрией после увеличения числа заболевших, а также из-за россиян, которые в выходной день отправились в парки жарить шашлыки.

По данным на 29 марта, в Москве зарегистрировано 1014 случаев заражения коронавирусом. Восемь из них умерли, еще 28 поправились.

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