Вслед за Москвой на самоизоляцию перешел еще один регион

Власти Мурманской области вслед за Москвой перевели всех жителей на режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.
Область перейдет на режим «Сидим дома» в 12:00 в понедельник, 30 марта. «Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья», — говорится в сообщении штаба.
Вечером в воскресенье, 29 марта, стало известно о введении в столице всеобщего режима самоизоляции. Горожанам разрешено покидать дома только в случае похода за продуктами или лекарствами в ближайший магазин и аптеку, для выгула собаки и выноса мусора, для получения экстренной медицинской помощи и поездки на работу, если удаленка невозможна. Решение было принято мэрией после увеличения числа заболевших, а также из-за россиян, которые в выходной день отправились в парки жарить шашлыки.
По данным на 29 марта, в Москве зарегистрировано 1014 случаев заражения коронавирусом. Восемь из них умерли, еще 28 поправились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения