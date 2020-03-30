В Подмосковье прокомментировали информацию о введении комендантского часа

В руководстве Подмосковья прокомментировали информацию о введении комендантского часа в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства заявил, что комендантский час в Московской области не вводится.

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