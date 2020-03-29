Режим всеобщей изоляции введен в Подмосковье. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram.
Меры вступили в силу с 20 часов вечера 29 марта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. В частности, закрыты все детские площадки и парки.
«Сидеть дома — это лозунг, это девиз, который сейчас известен каждой семье. Но, к сожалению, не все его соблюдают», — подчеркнул Воробьев.
По последним данным, в Московской области зарегистрировано 112 случаев заражения коронавирусом. Из них десять пациентов вылечились.
Ранее Сергей Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта и распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время меры не ограничивают права граждан приезжать в Москву или покидать ее.
Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения