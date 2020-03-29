Режим всеобщей изоляции введен в Подмосковье. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram.

Меры вступили в силу с 20 часов вечера 29 марта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. В частности, закрыты все детские площадки и парки.

«Сидеть дома — это лозунг, это девиз, который сейчас известен каждой семье. Но, к сожалению, не все его соблюдают», — подчеркнул Воробьев.

По последним данным, в Московской области зарегистрировано 112 случаев заражения коронавирусом. Из них десять пациентов вылечились.

Ранее Сергей Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта и распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время меры не ограничивают права граждан приезжать в Москву или покидать ее.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.

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