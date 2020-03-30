Мишустин призвал все регионы перейти на режим самоизоляции

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал российские регионы последовать примеру Москвы и области и ввести у себя всеобщий режим самоизоляции, сообщает ТАСС.
По словам политика, сейчас основная задачи властей — это работать на опережение и максимально снизить распространение инфекции. Он призвал усилить темп работы по борьбе с вирусом.
Ранее в в понедельник, 30 марта, власти Мурманской области объявили о переходе региона в изоляцию для борьбы с распространением коронавируса. Вечером в воскресенье, 29 марта, аналогичное решение приняла столичная мэрия. Жителям столицы разрешено выходить из дома только за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор и выгулять собаку, а также для получения экстренной медицинской помощи и поездки на работу в крайних случаях.
По данным на 29 марта, в Москве насчитывается 1014 зараженных, в целом по России их более 1,5 тысячи человек. Восемь пациентов умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения