Задержан убийца российской семьи c двумя детьми

В Якутии задержан убийца четырех человек, в том числе двух малолетних детей. Об этом в пятницу, 3 апреля, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Надежда Дворецкая.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») и по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). 31 марта судом было удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу на два месяца.

Установлено, что утром 29 марта 28-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в частный дом своего знакомого, где ножом зарезал его семью: двух женщин и двух малолетних детей. Во время задержания, убийца попытался скрыться, выпрыгнув из окна своего дома. Когда его догнал полицейский, он также ударил его ножом.

Как сообщил источник «Ленты.ру», убийца и его знакомый — муж убитой — проходили по одному уголовному делу о сбыте наркотиков. Собеседник подчеркнул, что убийство могло быть совершено из мести за показания, который знакомый дал на суде.

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