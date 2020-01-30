Постиранный россиянкой ребенок умер в стиральной машине

Постиранный жительницей города Талицы ребенок родился живым и умер в стиральной машине от полученных травм. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на местную газету «Сельская новь».

Как сообщили журналистам газеты в Талицком межрайонном следственном отделе СКР, тело новорожденной девочки направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что та появилась на свет живой. И скончалась в стиральной машине от несовместимых с жизнью травм. Мать на допросе заявляла, что ребенок родился мертвым.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. Женщине предстоит пройти психиатрическую экспертизу для установления ее вменяемости. В региональном главке Следственного комитета отказались от дачи официальных комментариев по данному делу.

23 января многодетная мать из города Талицы Свердловской области родила дома раньше положенного срока и постирала младенца в стиральной машине. Полицию в квартиру вызвал глава семейства — он проснулся пораньше, чтобы собрать старших детей в школу, и увидел жену в крови. Сейчас женщина находится в больнице.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



