Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине

Жительница города Талица Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает издание E1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным портала, инцидент произошел в благополучной многодетной семье. Ночью, когда муж и трое старших детей дети спали, у женщины начались преждевременные роды. После этого она постирала новорожденного малыша, а затем заявила, что он появился на свет мертвым.

По словам соседей, полицию в квартиру вызвал супруг женщины: утром он встал, чтобы собрать детей в школу и садик, и увидел жену в крови. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, по факту случившегося проводится проверка. Официальных комментариев от МВД и Следственного комитета пока нет.

Ранее сообщалось, что жительница Ессентуков родила ребенка в магазине, положила в пакет и оставила на рынке за торговыми павильонами. Брошенную девочку нашла продавщица и тем самым спасла ей жизнь.

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