Россиянка родила ребенка на улице и оставила умирать в кустах

В Ростовской области проходит суд над 24-летней женщиной, которая родила ребенка на улице и оставила умирать в кустах. Об этом сообщило издание DonDay со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, инцидент произошел летом 2019 года в Морозовском районе. У россиянки уже есть двое детей, она ждала третьего. При этом у женщины не было денег, и когда пришло время рожать, она решила не оставлять ребенка. Он погиб.

На женщину завели уголовное дело по статье 106 УК («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полуголая россиянка, ехавшая в поезде Москва — Симферополь, выбросила десятимесячную дочь из купе на пол возле лестницы между этажами вагона. Ребенка подняла старшая дочь и передала мужчине, который вышел из того же купе. Инцидент произошел возле Крымского моста, на следующей станции женщину сняли с поезда и составили на нее административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. 15 января стало известно, что на женщину и раньше составляли протоколы, в том числе за такие же правонарушения.

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