Выбросившую ребенка из купе полуголую россиянку сняли с поезда в Крым

Женщину, которая выкинула из купе ребенка в поезде Москва-Симферополь, сняли с поезда. Об этом сообщается на сайте управления МВД на транспорте по ЮФО.

По данным ведомства, выкинутой девочке 10 месяцев, ее мать — уроженка Воронежа. Девочку поместили в местную больницу, ее старшую сестру — в социально-реабилитационный центр. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с женщиной и ее сожителем профилактическую беседу, в отношении матери составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В транспортной компании подтвердили РИА Новости информацию о происшествии.

Ранее 14 января стало известно, что россиянка без трусов выбросила ребенка из купе поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь и проезжавшего участок дороги в районе Крымского моста. Изначально сообщалось, что женщина выбросила его в туалет, однако оказалось — на лестницу между этажами вагона. Ребенка подняла девочка постарше и отдала мужчине, который вышел из того же купе.

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