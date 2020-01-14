Россиянка без трусов швырнула ребенка в туалет поезда возле Крымского моста

Россиянка выбросила ребенка в туалет поезда, ехавшего из Москвы в Симферополь в районе Крымского моста. Об этом сообщило издание Регион Online.

По данным издания, 10 января пьяная женщина без трусов вышла из купе, волоча за собой ребенка. За другую руку его удерживала девочка, вышедшая из того же купе, но не смогла ее удержать. Женщина швырнула ребенка в туалет и ушла, после чего девочка подняла мальчика и передала на руки мужчине из того же купе.

Как сообщил источник издания, ребенка доставили в больницу с разными травмами. Обстоятельства происшествия выясняются.

26 декабря стало известно, что жительница Кемеровской области выкинула на обочину трехмесячную дочь после того, как девочка поперхнулась — она решила, что ребенок умер. Через неделю девочку нашли мертвой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

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