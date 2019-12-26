Россиянка выкинула поперхнувшуюся трехмесячную дочь на обочину

Жительница Кемеровской области выкинула на обочину трехмесячную дочь, так как посчитала, что девочка поперхнулась и перестала дышать. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

24 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 36-летней местной жительницы и ее трехмесячной дочери. Установлено, что женщина уехала из дома на автомобиле в Томск. Через несколько часов россиянку остановили сотрудники полиции, но ребенка с ней не оказалось. Следователям она пояснила, что оставила ребенка на обочине, решив, что девочка умерла. На данный момент местонахождение девочки неизвестно.

Из дома изъяли детские вещи, отца допросили. Женщину задержали. В ближайшее время ее поместят в больницу для установления ее психического состояния. СК возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Ранее сообщалось, что родители четырехлетнего мальчика, которого россиянка нашла на трассе под Краснодаром, обвинили ее в похищении ребенка. Женщина занимается зоозащитой и в тот день ехала спасать сбитую собаку. По пути она заметила сидящего на обочине ребенка. Активистка сняла момент разговора с мальчиком на видео, в котором ребенок говорит, что шел с отцом, но тот его бросил. Женщина посадила мальчика в машину и отвезла в отдел полиции. Сам мужчина говорит, что вместе они искали шапку, которую сын выбросил из окна. Отец якобы немного отошел от ребенка и увидел, что какая-то женщина сажает его в машину и увозит.

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