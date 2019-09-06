Пропавшая из песочницы российская девочка нашлась спустя два дня

В Тарногском районе Вологодской области нашли двухлетнюю девочку, которая пропала два дня назад из песочницы. Об этом сообщается в группе регионального управления МЧС во «ВКонтакте». По информации Telegram-канала Hue, она сидела на дороге около часа.

Ребенок пропал 4 сентября на детской площадке в селе Красное. По словам матери, она оставила девочку не более чем на 10 минут, чтобы покормить новорожденного ребенка.

К поискам пропавшей были привлечены кинологи, волонтеры и местные жители. Ее искали с помощью специальной техники и беспилотного летательного аппарата. На месте поисков работала аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части, водолазы и спасатели с глубоководным аппаратом Falcon.

По данным Telegram-канала Hue, ребенка обнаружили в 500 метрах от места исчезновения. Состояние девочки оценивается как тяжелое, решается вопрос о транспортировке ребенка в областную клиническую больницу санитарной авиацией.

Ранее сообщалось о трехлетнем мальчике, который провел две ночи в сибирской тайге в Омской области и выжил. Его поиски длились примерно двое суток, в них участвовали более тысячи человек.

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