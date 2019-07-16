Российская школьница решила сделать «солнышко» на качелях и сломала оба плеча

vk Милости Ноябрьск

Школьница из Ноябрьска попыталась сделать полный круг на качелях, но не удержалась и выпала, получив серьезные травмы. Раскачиваться ей помогал другой ребенок. Видео инцидента опубликовано в паблике «Милости Ноябрьск» во «ВКонтакте».

«Перелом обеих плеч, память пропала и зрение. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии», — написал автор поста.

По данным ИА «Север-Пресс», инцидент произошел 1 июля. Врачи диагностировали у девочки перелом обоих плеч. Она уже выписана из больницы и находится на амбулаторном лечении у травматолога.

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