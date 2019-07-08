Ямальский ребенок покачался на качелях в ливень и грозу

Север-Пресс / ВКонтакте

Жители Салехарда сняли на видео мальчика, качающегося на качелях во время сильного дождя и грозы. Запись была опубликована в соцсетях, сообщает «НУР24».

На записи слышны раскаты грома, видны молнии. При этом ребенок продолжает раскачиваться. «Зато не надо ждать свою очередь, чтоб покачаться», — отметил один из комментаторов.

В мае мальчик из ямальского города Ноябрьск стал мемом, когда в сети появилось его фото на качелях на фоне горящего дома. Он выглядел невозмутимым и поразил интернет-пользователей.

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