Мальчик на качелях рядом с пожаром стал символом невозмутимости в сети

Вадим Королевский / ВКонтакте

Мальчик из города Ноябрьск, качающийся на качелях рядом с горящим домом, прославился в соцсетях. Ролик с ним был опубликован в местном сообществе во «ВКонтакте» и собрал более 30 тысяч просмотров.

На заднем плане видео несколько людей смотрят на большой пожар, в тот же самый момент мальчик на переднем плане качается на качелях, почти не обращая внимания на горящий дом. Некоторые пользователи в комментариях посчитали такое поведение признаком равнодушия. «Это даже не мегаспокойствие, это страшно, полная бесчувственность», — написал один из юзеров.

Однако многие встали на защиту ребенка. «И что тут такого?! Я так же сегодня посмотрела на этот пожар и дальше пошла заниматься делами. Вот и ребенок посмотрел и пошел качаться. А что он должен был делать?» — недоумевала Tatyana Arye. «Человек пользуется случаем. Так как все смотрят на пожар, качели свободны», — похвалила мальчика за смекалку Анна Акишина.

Ролик с мальчиком также стал популярным в Twitter, где ребенка объявили символом невозмутимости. «Хороший мальчик с крепкой психикой. Далеко пойдет в наше сложное время. В России очень пригодится оставаться невозмутимым», — написал пользователь Maxim Fomin. Одни предположили, что мальчику в будущем подойдет профессия летчика-испытателя, а другие прочили его в депутаты Госдумы.

По данным местных СМИ, возгорание началось в полностью расселенном доме. Во время пожара конструкции здания частично обрушились, также была угроза распространения пламени на соседние жилые дома, однако пожарным удалось их отстоять.

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