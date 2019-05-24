Британцы возрадовались уходу Мэй и превратили ее в мем

Пользователи Twitter из Британии неоднозначно отреагировали на заявление премьер-министра Терезы Мэй о своей скорой отставке. Некоторые обрадовались уходу Мэй с руководящего поста, в то время как другую часть пользователей эта новость не обрадовала.

Тереза Мэй: «Я уйду с поста премьер-министра»

Буквально вся страна:

Пользователи отмечали, что премьер покидает пост в очень тяжелом политическом положении, оставшись практически без союзников внутри собственной Консервативной партии.

«Тереза Мэй информирует своих сторонников об отставке».

Некоторые комментаторы критиковали Мэй за то, что она так и не смогла реализовать выход Британии из Евросоюза, как обещала много раз за время своей работы в должности главы британского правительства.

Тереза Мэй, прямо сейчас:

— Ну что ж, моя работа сделана.

— О чем ты говоришь? Ты ничего не сделала!

— Разве?

*исчезает*

При этом пользователь, ведущий пародийный аккаунт премьера, посчитал, что она рада грядущему уходу с поста и после выступления направилась в паб.

«Иду в паб вот так»

— Mrs Theresa May (@MrsTheresaMay) 24 мая 2019, 12:36

Однако некоторые тут же вспомнили, что основным претендентом на пост главы правительства является бывший глава МИД Борис Джонсон, и испугались такого развития событий.

«Когда Тереза Мэй уходит в отставку с поста премьера, но Борис Джонсон, вероятно, будет следующим».

«Когда Тереза Мэй уходит в отставку, но Борис Джонсон, скорее всего, будет следующим премьером».

Тереза Мэй наконец-то уходит в отставку и Борис Джонсон, вероятно, будет следующим премьер-министром

— Слава богу, тяжелые дни позади

— Теперь впереди ждут самые тяжелые дни

— it be your own nephew (@ARSYNG0MEZ) 24 мая 2019, 10:25

Однако другие микроблогеры предложили на освобождающуюся должность более необычного кандидата — звукорежиссера, который настраивал микрофон Мэй перед выступлением.

«Давайте просто сделаем звукорежиссера нашим премьером и продолжим двигаться дальше».

Красавчика за подиумом — в премьер-министры

Мэй — вторая после Маргарет Тэтчер женщина на посту премьер-министра Великобритании. Она возглавляла правительство и Консервативную партию с 11 июля 2016 года. Теперь в партии выберут нового лидера, который одновременно займет и должность премьера.

Основным претендентом на место Мэй считается бывший глава МИД страны Борис Джонсон. Также среди потенциальных кандидатов называют нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта и главу МВД Саджида Джавида.

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