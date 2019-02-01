В репортаж о Терезе Мэй закрались истребители времен Второй мировой

Телеканал «Би-би-си» во время эфира новостной передачи Six O’Clock News показал вместо премьер-министра Терезы Мэй, которая едет на переговоры в Брюссель, полет британских истребителей времен Второй мировой войны. Фрагмент эфира опубликовал в своем Twitter пользователь с ником CoxeyLoxey.

Ведущая программы новостей, в эфире которой произошел ляп, Софи Роуорт (Sophie Raworth) заявила в своем Twitter, что всего лишь «пишет слова» и «читает слова», но «не нажимает на кнопки», добавив, что ошибка с видеорядом произошла случайно.

«Би-би-си» объяснил, что инцидент вызван «человеческой ошибкой». Пользователи посчитали совпадение репортажа и ошибочных кадров «идеальным». В частности, журналист Пирс Морган (Piers Morgan) назвал ошибку «гениальной».

Позднее выяснилось, что вместо необходимых кадров для репортажа были использованы фрагменты из фильма «Битва за Британию».

В феврале 2018 года британцы усмотрели в драке котов политические разборки. Кот министра иностранных дел государства тогда победил в драке животное из офиса премьер-министра.

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