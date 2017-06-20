Пользователи сети разглядели в «Карточном домике» пророчество трагедии в Лондоне

Пользователь платформы Vimeo под ником Al-Jazz нашел во второй части британской телетрилогии «Карточный домик» 1993 года предзнаменование пожара в лондонской высотке Grenfell Tower, в результате которого погибли и пропали без вести 79 человек. Фрагмент видео он опубликовал в своем профиле.

Параллели с реальностью встречаются в эпизоде под названием «Играть короля», считает юзер. В ней вымышленный премьер-министр Фрэнсис Уркхарт, пришедший к власти путем политических уловок, столкнулся практически с той же проблемой, что и нынешняя глава правительства Великобритании Тереза Мэй: в Лондоне внезапно взрывается жилой дом, в результате чего гибнут люди, а десятки жителей остаются на улице.

— Dr Sue Black OBE (@Dr_Black) 19 июня 2017, 10:14

«Шокирующая параллель с "Карточным домиком" 1993 года»

Сотрудники издания The Independent обнаружили, что схожи не только обстоятельства трагедии, но и реакции вымышленного и реального премьер-министров. Так, по мнению журналистов, после трагедии оба премьера дали довольно холодное интервью, в котором в сущности не ответили на волнующие общественность вопросы. В итоге, британская пресса окрестила заявления Мэй «бесчеловечными».

Трилогия «Карточный домик» от «Би-би-си» выходила на экранах в начале девяностых. Так же, как и в современном одноименном телесериале от Netflix, ее сюжет повествует о жестком и амбициозном политике, готовом пойти на все ради власти и влияния.