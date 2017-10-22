Фото скучающей Мэй на саммите ЕС стало мемом в соцсетях

Пользователи соцсетей высмеяли фотографию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите Европейского союза.
На снимке политик, сидящая в одиночестве за столом переговорной комнаты, выглядит очень грустной и покинутой.
«Фотографии Терезы Мэй с европейских саммитов все больше напоминают кадры с похорон», — съязвил Number10cat.
«Сейчас все остальные лидеры ЕС вышли играть на улицу, а ты сидишь и думаешь, что же ты, черт возьми, натворила», — пошутил TechnicallyRaarrrghh.
По мнению еще одного пользователя, этот снимок иллюстрирует то, чем закончится выход Великобритании из Евросоюза.
«Brexit, итог», — прокомментировал он.
Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.