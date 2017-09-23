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СМИ узнали о готовности Лондона заплатить 45 миллиардов евро за Brexit

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Лондон готов заплатить Евросоюзу до 40 миллиардов фунтов стерлингов (порядка 45 миллиардов евро) за выход из содружества. Такое заявление, как пишет в субботу, 23 сентября, The Times, сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Глава правительства добавила, что в условиях значительного компромисса Великобритания выполнит обязательства, взятые во время членства в ЕС, и что ни одна европейская страна не останется в стороне от Brexit.

При этом в начале августа СМИ сообщали о готовности Лондона выплатить Евросоюзу 40 миллиардов евро. В качестве условия передачи этой суммы называлось согласие Брюсселя на обсуждение финансового урегулирования как части договора о будущих отношениях, включая торговое соглашение между Лондоном и ЕС.

Одновременно еврокомиссар по бюджету и людским ресурсам Гюнтер Эттингер заявил, что Лондону придется выплачивать деньги Брюсселю минимум до 2020 года. Он пояснил, что хоть Великобритания и должна покинуть ряды ЕС в 2019 году, многие программы, которые она обещала финансировать, будут реализовываться и после этого срока. По приблизительным подсчетам, королевство сможет окончательно рассчитаться по своим обязательствам к 2023 году.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.

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