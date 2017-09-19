Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за разногласий с Мэй по Brexit

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что не намерен уходить в отставку из-за разногласий с премьер-министром королевства Терезой Мэй по вопросу о Brexit. Об этом сообщает Reuters.

«Нет, конечно, нет, мы намерены устроить совершенно фантастический Brexit, — объяснил Джонсон, отвечая на вопрос журналиста о наметившихся разногласиях с Мэй. — Мы работаем вместе, и главное для нас — обеспечить, чтобы Британия по максимуму использовала возможности, предоставляемые Brexit».

Мэй также опровергла сведения о возможном уходе Джонсона с должности министра. «Борис на своем месте на посту главы МИД, он хорошо работает», — заявила она.

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Информация о разногласиях появилась ранее на этой неделе в The Telegraph, которая ссылалась на друзей Бориса Джонсона. По их словам, между Мэй и главой МИД существуют серьезные разногласия по вопросу об уступках, на которые может пойти Лондон. Тереза Мэй полагает, что доступ на единый европейский рынок имеет важное значение для Соединенного Королевства, и готова вносить регулярные платежи за доступ на него. Джонсон, в свою очередь, выступает против этого.

28 марта премьер-министр Великобритании подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.

На референдуме 23 июня 2016 года большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС.