Британские парламентарии приняли во втором чтении «билль об отмене» законов ЕС

Британские законодатели во вторник, 12 сентября, проголосовали за принятие во втором чтении закона, предусматривающего разрыв политических, финансовых и правовых связей с Европейским союзом, передает Reuters.

После более чем восьмичасовых дебатов в понедельник законодатели проголосовали в соотношении 326 к 290 в пользу «билля об отмене» законов ЕС.

Это позволит законопроекту перейти на следующий этап процесса принятия его парламентариями.

28 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.