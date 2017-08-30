Испания наймет новых борцов с наркотиками в преддверии Brexit

Испания объявила о наборе в службу по борьбе с наркотиками в преддверии выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

Мадрид объявил, что в национальной службе по контролю за оборотом наркотиков открылись 40 вакансий.

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Помимо этого, в Брюсселе заявили, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA), находящееся сейчас в Лондоне и контролирующее перевозку и продажу по всему ЕС лекарств, обладающих наркотическим действием, после Brexit покинет британскую столицу.

На данный момент в испанской службе по борьбе с наркотиками трудятся 493 человека. Мадрид рассчитывает, что новый набор не только улучшит качество работы этого органа, но и поможет испанской Барселоне претендовать на роль города, где разместится новая штаб-квартира EMA.

Как отмечает агентство, за честь разместить у себя центральный орган агентства борются многие страны. Так, его ежегодный бюджет составляет 360 миллионов долларов; кроме того, EMA нанимает около 900 местных жителей в качестве обслуживающего персонала и регулярно устраивает симпозиумы и конференции, на которые съезжаются эксперты со всего мира.