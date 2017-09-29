Мир
 

Британские консерваторы захотели увидеть Бориса Джонсона премьер-министром

Перейти в «Мою Ленту»
Борис Джонсон
Борис Джонсон

Главу внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона считают наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту лидера правящей Консервативной партии. Такие результаты опроса общественного мнения, проведенного YouGov, публикует The Independent.

Большинство тори считают, что премьер-министр Тереза Мэй должна подать в отставку после завершения процедуры Brexit в 2019 году.

23 процента опрошенных считают Джонсона главным претендентом на роль лидера консерваторов, еще 19 процентов высказались за кандидатуру лидера шотландского отделения партии Рут Дэвидсон.

Подобные результаты исследования появились на фоне призывов Джонсона оказать давление на премьер-министра страны Терезу Мэй по вопросам Brexit.

В начале сентября стало известно о том, что между главой британского правительства и Джонсоном существуют разногласия по вопросу об уступках, на которые может пойти Лондон. Тереза Мэй полагает, что доступ на единый европейский рынок имеет важное значение для Соединенного Королевства, и готова вносить регулярные платежи за участие в нем. Джонсон в свою очередь выступает против этого.

28 марта премьер-министр Великобритании подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.

На референдуме 23 июня 2016 года большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Boris Johnson is top choice for next Tory leader among Conservative party members, poll reveals
Boris Johnson tops poll of Tories as favourite to succeed Theresa May
Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за разногласий с Мэй по Brexit
Последние новости
Порошенко назвал невозможным производство Lamborghini и Porsche без украинцев
Студентка нашла стафилококки и кишечные палочки на иконах из московских церквей
Россиянам запретили читать статью о самодельном динамике
Шредер возглавил совет директоров «Роснефти»
Сети фастфуда заработали на легализации марихуаны
Звезда «Такси» посмотрит на малолетних правонарушителей в крымском СИЗО
В сети посмеялись над ворующим мячи вратарем «Боруссии»
Другие материалы рубрики
Мир00:05Сегодня

«Крым же ушел! Мы тоже добьемся своего!»

Независимость Каталонии грозит обернуться погромами и арестами
15:13Сегодня

МИД России заподозрил Вашингтон в нежелании разгромить ИГ в Сирии

16:3328 сентября

Скрывавшийся от полиции японский водитель проехал через толпу людей

12:49Сегодня

Минобороны России опубликовало видео разминирования Дейр-эз-Зора

Мир01:3825 сентября
Ангела Меркель

Без свастик

Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
13:31Сегодня

«Бутылка колы» с пистолетом в руках ограбила закусочную в Кентукки

14:4028 сентября

Бундесвер ушел с турецкой базы Инджирлик

12:3928 сентября

МИД России сообщил о последней стадии существования «Исламского государства»

Мир12:2720 сентября

Русские идут

Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США
12:00Сегодня

Посол ЕС в России рассказал о встрече в лифте с Путиным

12:00Сегодня

Из-за давки на железнодорожной станции в Индии погибли более 20 человек

04:2928 сентября

США назвали сроки уничтожения своего химоружия

Россия
Слишком долго плавал
Когда убийство китов становится смыслом жизни
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
Почти треть работающих россиян принимала успокоительные из-за стресса
Кремль понадеялся на мощный импульс в отношениях с Саудовской Аравией
«Как вышел, в ад попал»
Некоторым в тюрьме лучше, чем на воле
Глава штаба Навального пришел в полицию и был задержан
Совбез обсудил давление на российские СМИ за рубежом
Все материалы
Мир
«Крым же ушел! Мы тоже добьемся своего!»
Независимость Каталонии грозит обернуться погромами и арестами
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
МИД России заподозрил Вашингтон в нежелании разгромить ИГ в Сирии
Британские консерваторы захотели увидеть Бориса Джонсона премьер-министром
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
Минобороны России опубликовало видео разминирования Дейр-эз-Зора
Все материалы
Бывший СССР
Фейерверк для Порошенко
Кто взорвал крупнейший склад боеприпасов на Украине
Тушение пожара на складах под Винницей показали с высоты птичьего полета
При падении военного самолета в Хмельницкой области погибли пилоты
В Крыму обвинили Киев в активном шпионаже после поимки лазутчиков в Симферополе
Порошенко потребовал от школьников говорить на украинском языке на переменах
Донецкий губернатор назвал условие превращения Донбасса в украинский регион
Обезьяны оторвали ухо и несколько пальцев работнику зоопарка под Харьковом
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Минфин предрек рост зарплат в 2018 году на 4 процента
Минэкономразвития снизило прогноз по доллару в 2017 году
Набиуллина возьмется за ответственность банкиров
Все материалы
Бизнес
Дети науки
Почему многие успешные ученые возвращаются в Россию
Сети фастфуда заработали на легализации марихуаны
Золото непризнанной республики
Почему Приднестровье сделало ставку на биткоин
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Шредер возглавил совет директоров «Роснефти»
Россия получила от Турции аванс за С-400
Менеджера «Системы» в Испании заподозрили в связях с оргпреступностью
Все материалы
Силовые структуры
Тихий американец
Порно с русскими детьми привело американца в суровый челябинский суд
Никита БелыхРобин Гуд из Кировлеса
Обвиняемый во взятке экс-губернатор Белых убеждает суд в своем благородстве
Тряси, выбивай
Российские должники хватаются за топоры и кончают с собой
15-летний химик из Костромы получил срок за изготовление бомб дома
Сотрудники ФСБ пришли с обысками к бывшему мэру Челябинска
Задержанный за шпионаж в пользу Украины российский военный признался в содеянном
Достаточный для уголовного дела вес наркотиков оказался самым изымаемым полицией
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Раскрыто неожиданное последствие Великого землетрясения
Названы сроки создания ЗРПК «Панцирь-СМ» с ракетой увеличенной дальности
В России начались продажи iPhone 8
«Кукуруза в анусе» поможет Навальному стримить игры
Все материалы
Спорт
Брат, два
Емельяненко отсидел, вернулся в ММА и побил бразильского громилу за 36 секунд
«Надеюсь, хоть в перерыве ЦСКА не пропустит»
Армейцы сыграли слишком слабо, чтобы фанаты не разразились шутками
В сети посмеялись над ворующим мячи вратарем «Боруссии»
Уволенный из «Баварии» Анчелотти нашел новый клуб
Футболист «Челси» рассказал о желании жены выгнать его из дома из-за пенальти
СМИ узнали о возросших финансовых аппетитах Роналду
Глава Toro Rosso рассказал о шоке Квята после отстранения от гонок
Все материалы
Культура
Том, мыло упало
Почему самый жестокий заключенный Британии захотел ребенка от Харди
«Тяжело сказать: иди домой и умирай»
Почему американские врачи обрекают людей на мучения
Вебкам-бизнес
Что происходит за дверями секретных вечеринок по всему миру
Панин показал суровую версию «Нелюбви» со своей дочерью
Звезда «Такси» посмотрит на малолетних правонарушителей в крымском СИЗО
Рэпер Гнойный выпустил клип про капитал и «партийных жидов»
Поклонская высказалась о просмотре «Матильды» депутатами
Все материалы
Интернет и СМИ
Забытые факты о Playboy
Девственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток
Назван самый популярный среди россиян мобильный сайт
На редакцию «Ленты.ру» совершено нападение
Полиция занялась расследованием нападения на офис «Ленты.ру»
Иди к папочке
Умер создатель империи Playboy и вершитель сексуальной революции Хью Хефнер
Основателя империи Playboy похоронят рядом с Мэрилин Монро
Определен срок жизни мемов
Все материалы
Ценности
Крутой занос
Российская элита превратила Москву в трассу для суперкаров
Полтора шпиона
ЦРУ или Ми-6: на какую разведку работаете вы
Audi выпустит на гоночный трек электроболид
Louis Vuitton создал свои первые тканевые кроссовки
Французы анонсировали выпуск обуви из «Пятого элемента»
Представлен самый дорогой в мире чехол для iPhone X
Выпущены часы для патриотов России
Все материалы
Путешествия
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
За три дня в Россию вернули почти девять тысяч пассажиров «ВИМ-Авиа»
Российские туристы назвали страну с самой вкусной едой в мире
Компьютерный сбой нарушил работу аэропортов по всему миру
Две трети отдохнувших в Сочи туристов признались в нежелании возвращаться
В «ВИМ-Авиа» рассказали о ситуации в компании после задержания руководства
AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем
Все материалы
Из жизни
Сортир с видом на мир
Лучшие фотографии Instagram за сентябрь
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
В Германии осел принял дорогой автомобиль за морковь и погрыз его
69-летняя мать Илона Маска стала лицом косметического бренда CoverGirl
Голодный слон перевернул моторикшу на Шри-Ланке
В США поймали скрывавшегося 27 лет клоуна-убийцу
Все материалы
Кто круче – немцы или британцы?
Мы спросили об этом главный автомобильных шеф-дизайнеров
Самый быстрый «Мерседес»
Трек-тест Mercedes-AMG GT R, замахнувшегося на лавры Porsche 911
Лодки-суперкары
Жутко быстрые лодки с харизмой и мощными моторами
А ты точно Golf?
Неприлично большой VW Golf первого поколения с сюрпризом
Бывший сотрудник Uber основал церковь поклонения искусственному интеллекту
Появилась самая внедорожная Lada 4x4 за 740 тысяч рублей
«Опели» переведут на французские моторы
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы