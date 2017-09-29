Британские консерваторы захотели увидеть Бориса Джонсона премьер-министром

Главу внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона считают наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту лидера правящей Консервативной партии. Такие результаты опроса общественного мнения, проведенного YouGov, публикует The Independent.

Большинство тори считают, что премьер-министр Тереза Мэй должна подать в отставку после завершения процедуры Brexit в 2019 году.

23 процента опрошенных считают Джонсона главным претендентом на роль лидера консерваторов, еще 19 процентов высказались за кандидатуру лидера шотландского отделения партии Рут Дэвидсон.

Материалы по теме Два года для развода Сколько времени понадобится Британии, чтобы выйти из ЕС

Подобные результаты исследования появились на фоне призывов Джонсона оказать давление на премьер-министра страны Терезу Мэй по вопросам Brexit.

В начале сентября стало известно о том, что между главой британского правительства и Джонсоном существуют разногласия по вопросу об уступках, на которые может пойти Лондон. Тереза Мэй полагает, что доступ на единый европейский рынок имеет важное значение для Соединенного Королевства, и готова вносить регулярные платежи за участие в нем. Джонсон в свою очередь выступает против этого.

28 марта премьер-министр Великобритании подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.

На референдуме 23 июня 2016 года большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС.