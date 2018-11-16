Ведущий программы «Время» решил погримасничать и поизмывался над Терезой Мэй

Ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов обратился к главе британского правительства Терезе Мэй. Во время своей речи он изобразил, будто к его горлу подступает ком при мысли о том, что Мэй может уйти с поста из-за бойкота парламента. Сюжет об этом вышел вечером 15 ноября, фрагмент эфира доступен на сайте канала.

Клейменов подводил зрителя к сюжету об отставках в британском правительстве. Четыре министра покинули свои посты из-за несогласия с утвержденным планом выхода страны из Евросоюза.

Ведущий прокомментировал действия однопартийцев Мэй по консервативной партии, которые собрали 41 голос в поддержку отстранения ее от власти. Он напомнил, что, если еще семь депутатов заявят о недоверии Мэй, ее могут отправить в отставку. Клейменов сравнил ситуацию с советским фильмом «Сорок первый», в котором красный снайпер Марютка из чувства долга убивает любимого — белогвардейца.

«Он становится у снайперши 41-м убитым беляком. Про отношения с предыдущими сорока фильм не рассказывает. Но тем не менее. Я очень прошу помощников и референтов Терезы Губертовны Мэй — давней подруги нашей программы — показать ей это кино. Немедленно. С английскими субтитрами. Откуда такая срочность? И почему именно этот фильм? Элементарно. Сегодня 41-й депутат английского парламента выразил ей, Терезе Губертовне, недоверие. И это более чем критично», — полагает Клейменов.

По его словам, «еще семь — всего семь беляков-предателей — и прощай, Тереза». «Не поминай лихом. И с кем мы останемся, наша программа? Горькое чувство сиротства комком подкатило к горлу. Пока не поздно, Тереза, делай выбор, дави! Откуда, как говорят модные рэперы, подруга принесла проблемки?» — обратился к зрителям ведущий.

Клейменов — заместитель генерального директора Первого канала Константина Эрнста, начальник Дирекции информационных программ, член Совета директоров телеканала. Он регулярно ведет программу «Время» с октября 2018 года, сменив в федеральном эфире Екатерину Андрееву.

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