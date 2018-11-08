Ведущий программы «Время» неожиданно поддержал Серебренникова

Ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов посвятил 52 секунды эфира делу «Седьмой студии» и ее создателю, режиссеру Кириллу Серебренникову. Фрагмент эфира доступен на сайте Первого канала.

«Я не знаю и не могу знать как минимум до решения суда — как минимум — имеет ли отношение Кирилл к хищению этих денег. Но я точно знаю: Кирилл глубоко порядочный человек и очень одаренный режиссер. Как это совместимо с его статусом подсудимого? В жизни все бывает. Дело суда — судить. А наше дело — наоборот, не судить, чтобы не быть судимыми», — сказал Клейменов.

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Телеведущий, который также является заместителем гендиректора Первого канала, отметил, что судьба художника в России драматична. «Бывает и трагична, говоря прямо. Чего уж. Но это всегда судьба. Большими буквами. А не биография», — подытожил он.

Речь Клейменова была приурочена к рассмотрению дела «Седьмой студии» по существу, начавшемуся в Мещанском суде Москвы 7 ноября. Руководителю «Гоголь-центра» вместе с другими обвиняемыми по «театральному делу» инкриминируют хищение 133 миллионов рублей, выделенных Минкультом на реализацию проекта «Платформа». Все обвиняемые вину отрицают, кроме бухгалтера Нины Масляевой, заключившей сделку со следствием. На ее показаниях построено обвинение. С 23 августа 2017 года Серебренников находится под домашним арестом. Он называет дело сфабрикованным.

Сюжеты о суде над Серебренниковым и его сподвижниками не появлялись на Первом канале больше года.

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