Серебренников назвал причину своего уголовного преследования

Режиссер Кирилл Сербернников заявил, что дело «Седьмой студии» сфабриковано, чтобы уничтожить его или людей, связанных с ним. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» в понедельник, 9 июля.

«Из тех материалов дела, с которыми мы уже ознакомились, совершенно понятно, что никакого дела нет. [...] Дело выдумано, либо чтобы уничтожить меня, либо чтобы уничтожить людей, со мной связанных», — заявил Серебренников на заседании в Мосгорсуде.

Отмечается, что судья частично удовлетворил жалобу защиты худрука «Гоголь-центра», попросившей не ограничивать время на ознакомление с материалами расследования. Серебренников заявил, что «ни у кого нет никакой необходимости и желания что-то задерживать».

«Отправить материалы дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения в новом составе», — говорится в решении Мосгорсуда, которое передает «Интерфакс».

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Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств завершено. Фигурантам, включая Серебренникова, предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Помимо Серебренникова по делу о хищениях бюджетных средств на реализацию проекта «Платформа» проходят ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, продюсер Алексей Малобродский. Все они, за исключением последнего, находятся под домашним арестом. Малобродский — в СИЗО.

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