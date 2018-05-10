Кремль оценил возможность Путина повлиять на поездку Серебренникова в Канны

Президент России Владимир Путин действительно не может посодействовать поездке режиссера Кирилла Серебренникова на Каннский кинофестиваль. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг, 10 мая, передает Интерфакс.
«Я хотел бы внести ясность в историю с Каннским кинофестивалем. Действительно, оргкомитет Каннского кинофестиваля обращался в МИД, где содержалась просьба обеспечить приезд Серебренникова на фестиваль. Действительно, по линии министерства иностранных дел был направлен ответ, где пояснялось, что, как в любой другой стране мира, так же как и во Франции, ни МИД, ни тем более глава государства не имеют права и полномочий каким-то образом влиять на решение судебных или следственных органов», — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что письменный ответ на запрос представителей кинофестиваля не был непосредственно от главы государства.
Ранее в пресс-службе Каннского кинофестиваля сообщили, что его организаторы получили ответ российского президента на обращение с просьбой посодействовать приезду режиссера на это мероприятие, где говорилось, что Владимир Путин был бы рад помочь Каннскому кинофестивалю, но российское правосудие независимо.
В программе фестиваля заявлен фильм Кирилла Серебренникова «Лето» об истории группы «Кино».
Кирилл Серебренников с августа находится под домашним арестом, его обвиняют в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа».