В программу Каннского фестиваля попал фильм Серебренникова

Организаторы Каннского кинофестиваля объявили программу смотра на 2018 год, сообщает Variety.

В основном конкурсе будут представлены картины BlackkKlansman Спайка Ли, The Image Book Жана-Люка Годара, «Холодная война» Павла Павликовского, «Под Силвер-Лэйк» Дэвида Роберта Митчелла, Yomeddine Абу Бакра Шауки, «Три лица» Джафара Панахи.

В программу попал российский фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Он расскажет историю группы «Кино».

На открытии покажут ленту «Все знают» Асгара Фархади. На фестивале также состоится премьера фильма «Соло. Звездные войны: Истории».

Всего в основной конкурс вошли 17 проектов, из них три сняты женщинами-режиссерами.

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