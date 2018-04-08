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Названы худшие фильмы лучших режиссеров

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Портал Business Insider (BI) составил рейтинг худших фильмов, снятых успешными режиссерами. Издание основывалось на оценках агрегатора рецензий Rotten Tomatoes.

Для своего списка BI выбрал 45 режиссеров, которых критики преимущественно называют мастерами своего дела. В итоге в рейтинг издания вошло 44 картины, портал исключил тех кинопостановщиков, фильмы которых на Rotten Tomatoes не имели положительных оценок меньше 70 процентов. К примеру, у «худшего» фильма Стэнли Кубрика «Широко закрытые глаза» — рейтинг 74 процента.

Как выяснил BI, пользователи и критики на Rotten Tomatoes сочли самой плохой ленту 2011 года «Погоня» (Abduction) Джона Синглтона. Рейтинг «Погони» на ресурсе составил 4 процента. Синглтон известен в том числе как режиссер фильма «Двойной форсаж» 2003 года.

На втором месте с рейтингом 10 процентов — картина Френсиса Форда Копполы «Сверхновая» 2000 года. Пятерку неудачных фильмов замыкает «Четыре комнаты» Квентина Тарантино, снятый в 1995 году. На Rotten Tomatoes ему присудили 14 процентов.

Лучшей из провальных картин на основе оценок кинопортала BI названа «Бьютифул» (Biutiful) Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Лента вышла в 2009 году, ее рейтинг — 65 процентов.

Также в список попали фильм Стивена Спилберга 1991 года «Капитан Крюк» (Hook); «Хороший год», снятый в 2006 году Ридли Скоттом; «Пляж» Дэнни Бойла 2000 года; «Дюна» Дэвида Линча 1984 года.

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