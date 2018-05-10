Путин ответил французам на просьбу отпустить Серебренникова в Канны

Директор Каннского фестиваля Тьери Фермо заявил, что президент России Владимир Путин ответил на просьбу французов позволить режиссеру Кириллу Серебренникову лично представить фильм «Лето» в Каннах. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», сообщил на пресс-конференции ее ведущий Жоэль Шапрон.

«Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — рассказал Шапрон, добавив, что ответ Путина руководство фестиваля получило 9 мая.

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«Лето» Серебренникова вошло в главную программу смотра Каннского фестиваля. Премьера фильма состоялась 10 мая. В нем рассказывается малоизвестная история отношений фронтмена рок-коллектива «Зоопарк» Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. Сюжет разворачивается летом 1981 года в Ленинграде.

Лента выйдет в российский прокат 7 июня.

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Его подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа».

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