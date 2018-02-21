Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста на похороны матери

Суд временно освободил Кирилла Серебренникова от домашнего ареста. Об этом режиссер рассказал в Московском городском суде в среду, 21 февраля, передает агентство «Москва».

Художественного руководителя «Гоголь-центра» отпустили на церемонию прощания с матерью. Серебренников побывал в Ростове-на-Дону во вторник, 20 февраля, и вернулся в Москву, где началось заседание по делу «Седьмой студии». Защита режиссера в очередной раз обжаловала продление обвиняемому срока домашнего ареста.

«Несколько дней назад у меня умерла мама. Я вчера был на кремации и ночью вернулся», — подчеркнул режиссер во время заседания.

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Отмечается, что расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств завершено. Фигурантам, включая Серебренникова, предъявлено обвинение в окончательной редакции.

О смерти матери худрука «Гоголь-центра» стало известно 19 февраля. Отмечалось, что она скончалась после тяжелой болезни.

Помимо Серебренникова по делу о хищениях бюджетных средств на реализацию проекта «Платформа» проходят ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, продюсер Алексей Малобродский. Все они, за исключением последнего, находятся под домашним арестом. Малобродский — в СИЗО.

Серебренникова поместили под домашний арест 23 августа 2017 года.

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