Серебренникова отказались отпустить за 68 миллионов

Режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, оставили под домашним арестом. Защита худрука «Гоголь-центра» предложила суду внести за него 68 миллионов рублей в качестве залога, передает ТАСС в понедельник, 4 декабря.

Жалоба на меру пресечения Серебренникову рассматривалась в Мосгорсуде. Судья Олег Гайдар постановил признать законным решение о продлении ареста режиссеру до 19 января.

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В апелляции отказали также двум другим фигурантам дела, бывшему генеральному директору «Седьмой студии» Юрию Итину и бывшему продюсеру Алексею Малобродскому.

Серебренников проходит обвиняемым по делу о хищениях на сумму не менее 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на реализацию арт-проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Режиссер находится под домашним арестом с конца августа.