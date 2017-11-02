Серебренникова номинировали на премию «Золотая маска»

Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников поборется за российскую театральную премию «Золотая маска». Полный список номинантов появился на сайте одноименного фестиваля в четверг, 2 ноября.

Серебренникова номинировали в категории «Лучшая работа режиссера» в жанре драмы за постановку «Ахматова. Поэма без героя», показанную в «Гоголь-центре». Вместе с ним номинантом стала Алла Демидова.

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Помимо этого, Серебренникова выдвинули на премию в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший художник по костюмам» за оперу «Чаадский», представленную в театре «Геликон-опера».

Худрук «Гоголь-центра» проходит обвиняемым по делу о хищениях на сумму не менее 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на реализацию арт-проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. 23 августа режиссера поместили под домашний арест. 17 октября суд продлил срок ареста до 19 января 2018 года.

«Золотая Маска» вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, кукольный театр.