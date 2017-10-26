Директора молодежного театра Апфельбаум задержали по делу Серебренникова

Директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум задержали в ходе допроса по делу режиссера Кирилла Серебренникова в Следственном комитете России (СКР). Об этом в четверг, 26 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте Апфельбаум. По версии правоохранительных органов, она ответственна за выдачу Министерством культуры России госконтракта на 214 миллионов рублей «Седьмой студии» Серебренникова. Часть денег была похищена.

Апфельбаум возглавляла департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта в период, когда, по версии следствия, были совершены хищения. 23 мая, когда в «Гоголь-центре» проходили обыски, сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов также пришли и к Апфельбаум.

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Худрук «Гоголь-центра» Серебренников проходит обвиняемым по делу о хищениях на сумму не менее 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на реализацию арт-проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Соучастниками преступления следователи также считают бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, бывшего гендиректа труппы Юрия Итина, бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву, а также продюсера Екатерину Воронову. Все, кроме последней, находятся под стражей. Воронова уехала из России в Латвию на туристическом автобусе.