Полиция пришла с обыском в театр Джигарханяна

В Московском драматическом театре Армена Джигарханяна проходят обыски. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Причины проведения следственных действий не раскрываются. По словам собеседника агентства, сотрудники правоохранительных органов изымают документы.

Заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева назвала произошедшее «рейдерским захватом полиции». Она заявила, что здание театра заблокировано полицией, а находящиеся в заведении сотрудники не могут выйти на связь.

Накануне Джигарханян обратился в правоохранительные органы с заявлением о похищении у него общегражданского паспорта. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Армен Джигарханян — народный артист СССР, актер и театральный режиссер. Он играл в таких культовых картинах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».