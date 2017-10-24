Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Армена Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом РИА Новости во вторник, 24 октября, сообщили в справочной службе 57-й городской больницы имени Плетнева.

«Чувствует себя хорошо, температура нормальная — 36,4 градуса, состояние средней степени тяжести», — заявили агентству.

82-летний Джигарханян все еще находится в медицинском учреждении. Он был госпитализирован 10 октября, причины не раскрываются.

В марте 2016 года сообщалось, что Джигарханян попал в НИИ имени Склифосовского с подозрением на инфаркт. Его жена Виталина Цымбалюк-Романовская опровергла информацию о недуге, подчеркнув, что госпитализация была запланирована. Артиста выписали в том же месяце.

Армен Джигарханян — народный артист СССР, актер и театральный режиссер. Он играл в таких культовых картинах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».