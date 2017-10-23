Состояние Кокшенова назвали тяжелым

Состояние народного артиста России Михаила Кокшенова остается тяжелым. Об этом телеканалу РЕН ТВ в понедельник, 23 октября, сообщили в справочной службе Городской клинической больницы №1 имени Пирогова.

81-летний актер все еще находится в больнице.

Он был госпитализирован 17 октября с подозрением на инсульт в отделение реанимации и интенсивной терапии. Дочь Кокшенова утверждала, что артист в удовлетворительном состоянии для своего возраста.

Кокшенов снялся в таких картинах, как «Женя, Женечка и "катюша"», «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и «Звезда пленительного счастья».