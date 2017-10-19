Актер фильмов «Жестокий романс» и «Табор уходит в небо» попал в реанимацию

Заслуженный артист России Дмитрий Бузылев попал в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом агентству городских новостей «Москва» в четверг, 19 октября, сообщила жена актера Наталья.

По словам супруги Бузылева, его доставили в больницу неделю назад. Медики обнаружили у него язву желудка. Актера прооперировали.

«Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Ему сняли аппарат, и он сейчас дышит самостоятельно, но остается в реанимации. У него были боли, и мы даже не знали отчего, раньше у него никогда не было проблем с желудком», — рассказала супруга артиста.

60-летний Дмитрий Бузылев — автор и исполнитель цыганских песен и романсов в советских и российских фильмах. Он сыграл в таких картинах, как «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Сибириада», «Тегеран-43», «Жестокий романс», «Очи черные» и «Сибирский цирюльник». Звание заслуженного артиста России получил в 1997 году.