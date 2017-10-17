Раскрыты подробности лечения Марьянова перед смертью

Перед смертью актер Дмитрий Марьянов находился в подмосковной клинике, но лечил не алкогольную зависимость, а травму позвоночника. Об этом заявила агент артиста Алевтина Кунгурова, передает агентство городских новостей «Москва» во вторник, 17 октября.

Травма Марьянова, по словам Кунгуровой, была старой, в клинику его устроили друзья: «Там ему стало плохо, и так как клиника непрофильная, его повезли в срочном порядке в больницу, но не довезли».

«Причиной смерти стал тромб, у него еще с прошлого года были проблемы с тромбом, стоял фильтр на вене. А сейчас некоторые СМИ вместо того, чтобы проводить достойно человека в последний путь, начинают копаться в грязном белье и распространять ложь», — подчеркнула представительница актера.

16 октября телеканал «360» со ссылкой на источник из окружения Марьянова сообщил, что актер страдал от алкоголизма и супруга определила его в клинику для лечения зависимости.

О смерти Марьянова стало известно вечером 15 октября. Сообщалось, что в больницу его повезли друзья, поскольку служба скорой помощи оказалась перегружена вызовами.