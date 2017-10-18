В Москве простились с Дмитрием Марьяновым

Церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым прошла в московском Доме кино. Об этом в среду, 18 октября, сообщает ТАСС.

По оценке пресс-службы Союза кинематографистов России, траурную церемонию посетили более тысячи человек. Среди них актеры Гоша Куценко, Дмитрий Певцов, Эммануил Виторган, Александр Домогаров, Ирина Апексимова и Виктор Раков, а также певец Алексей Кортнев, режиссер Александр Жигалкин.

Отмечается, что Марьянова похоронят на Химкинском кладбище.

Накануне стало известно, что перед смертью актер находился в подмосковной клинике, где лечил старую травму позвоночника. По словам представительницы Марьянова, он скончался из-за оторвавшегося тромба.

Марьянов умер 15 октября. Сообщалось, что в больницу его повезли друзья, поскольку служба скорой помощи оказалась перегружена вызовами.