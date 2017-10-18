Врачи назвали состояние Кокшенова тяжелым

Врачи оценили состояние народного артиста России Михаила Кокшенова как тяжелое. Об этом РИА Новости в среду, 18 октября, сообщили в справочной службе Городской клинической больницы №1 имени Пирогова.

Дочь актера Алевтина рассказала агентству, что ее отец в сознании и дышит самостоятельно. По ее словам, артист перенес инсульт.

Накануне стало известно, что Кокшенова госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. 81-летнего актера доставили в медучреждение с подозрением на инсульт.

Кокшенов снялся в таких картинах, как «Женя, Женечка и "катюша"», «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и «Звезда пленительного счастья».