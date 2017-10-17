Актера Кокшенова госпитализировали с подозрением на инсульт

Народного артиста России Михаила Кокшенова госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, актер находится в Городской клинической больнице №1 имени Пирогова.

81-летний Кокшенов снимался в таких фильмах, как «Женя, Женечка и "катюша"», «Даурия», «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Актер также выступил режиссером картин «Русский бизнес», «Русское чудо» и «Племянник, или Русский бизнес 2».

Кроме этого, Михаил Кокшенов стал автором книги мемуаров «Апельсинчики, витаминчики…».