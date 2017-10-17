Стали известны подробности госпитализации Кокшенова

Госпитализированный актер Михаил Кокшенов находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Городской клинической больнице №1 имени Пирогова.

81-летний народный артист России вечером 17 октября был доставлен в лечебное учреждение с подозрением на инсульт.

Кокшенов снимался в таких фильмах, как «Женя, Женечка и "катюша"», «Даурия», «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Свою карьеру он начал в 1957 году, сыграв комсомольца в фильме «Высота». Всего на данный момент на его счету 116 ролей в кино.