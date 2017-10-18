Дочь Кокшенова рассказала о состоянии актера

Народный артист России Михаил Кокшенов чувствует себя лучше. Об этом в среду, 18 октября, агентству городских новостей «Москва» рассказала его дочь Алевтина.

«Он в стабильном удовлетворительном состоянии. Для его возраста и для той ситуации, которая произошла, он в удовлетворительном состоянии», — сообщила она.

Кокшенов остается в Городской клинической больнице №1 имени Пирогова.

По словам дочери актера, врачи делают все возможное. «Инсульт — это дело очень непредсказуемое, и там могут быть все варианты развития событий во всех направлениях. Ему 81 год, врачи занимаются им, врачи делают все возможное. Больница прекрасная, уход хороший», — добавила она.

Ранее в среду врачи описали состояние Кокшенова как тяжелое. При этом отмечалось, что он в сознании и дышит самостоятельно.

Накануне стало известно, что Кокшенова госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. 81-летнего актера доставили в медучреждение с подозрением на инсульт.

Кокшенов снялся в таких картинах, как «Женя, Женечка и "катюша"», «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и «Звезда пленительного счастья».