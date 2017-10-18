Культура
 

Дочь Кокшенова рассказала о состоянии актера

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов

Народный артист России Михаил Кокшенов чувствует себя лучше. Об этом в среду, 18 октября, агентству городских новостей «Москва» рассказала его дочь Алевтина.

«Он в стабильном удовлетворительном состоянии. Для его возраста и для той ситуации, которая произошла, он в удовлетворительном состоянии», — сообщила она.

Кокшенов остается в Городской клинической больнице №1 имени Пирогова.

По словам дочери актера, врачи делают все возможное. «Инсульт — это дело очень непредсказуемое, и там могут быть все варианты развития событий во всех направлениях. Ему 81 год, врачи занимаются им, врачи делают все возможное. Больница прекрасная, уход хороший», — добавила она.

Ранее в среду врачи описали состояние Кокшенова как тяжелое. При этом отмечалось, что он в сознании и дышит самостоятельно.

Накануне стало известно, что Кокшенова госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. 81-летнего актера доставили в медучреждение с подозрением на инсульт.

Кокшенов снялся в таких картинах, как «Женя, Женечка и "катюша"», «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и «Звезда пленительного счастья».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дочь перенесшего инсульт актера М.Кокшенова заявила об улучшении состояния отца
Врачи назвали состояние Кокшенова тяжелым
Стали известны подробности госпитализации Кокшенова
Актера Кокшенова госпитализировали с подозрением на инсульт
Последние новости
Собчак припомнили бурное прошлое и признали ее выдвижение «ходом конем»
Иракцы двинули к курдам колонны тяжелой техники
Раскрыта причина доминирования английского языка
Советская гимнастка пообещала наказать изнасиловавшего ее коллегу
Дочь Кокшенова рассказала о состоянии актера
Реальные доходы россиян упали
Поклонскую уличили в ношении Rolex за 330 тысяч рублей
Другие материалы рубрики
Культура00:04Сегодня

«Улицы пропитаны порохом и шлюхами»

Кавказские рэперы забивают косяки и кладут на легавых
18:47Сегодня

Рэперы-хакеры залупили припев и обманом забрались на первую строчку чарта

08:03Сегодня

Поклонская попросила генпрокурора признать «Матильду» экстремистским фильмом

15:32Сегодня

Dizaster признал победу Оксимирона в баттле и извинился перед россиянками

Культура09:5616 октября

«Катится, катится голубой Мирон»

Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке
02:36Сегодня

Объявлен победитель Букеровской премии-2017

16:25Сегодня

«Ленинград» выпустил клип о пьющем провинциале-кандидате в президенты

13:56Сегодня

В Москве простились с Дмитрием Марьяновым

Культура00:0817 октября

Сладкий и гадкий

Голые женщины и отрубленные ноги: Климт и Шиле в Москве
16:0017 октября

Фестиваль американского кино стартует по всей России

15:02Сегодня

Невеста Кита Харингтона заставляла его переодеваться в Джона Сноу

12:38Сегодня

Звезда «Клуба "Завтрак"» рассказала об унижениях на съемках и ношении ошейника

Россия
«Хватит проституток, Чехова давай!»
Бульварные феи и колбасные короли Москвы
«Хотите совет? Не слушайте советов»
Фредерик Бегбедер, Сергей Лавров и другие звезды фестиваля молодежи и студентов
Собчак пойдет в президенты России
Новосибирскую библиотеку оштрафовали за доступ к сайтам с наркотиками
Маразм крепчает
Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
Житель Красноярска представлялся гинекологом и выманивал фотографии детей
Младенец попил минералки под Москвой и умер
Все материалы
Мир
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Неизвестный открыл огонь по посетителям бизнес-парка в Мэриленде
Финский президент поделился опытом налаживания контактов с Путиным
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Все материалы
Бывший СССР
Дети второго сорта
Почему Латвия не устает бороться за «расовую чистоту»
Президент Чехии снова назвал потерю Украиной Крыма свершившимся фактом
Ярош отказался свергать Порошенко
Поддержавший Майдан депутат Рады обвинил митингующих в Киеве в беспорядках
В Таджикистане поставили на учет всех геев и лесбиянок
На Украине рассказали об устранении сотрудниками СБУ основателя полка «Азов»
Соратница Порошенко посоветовала белорусам отказаться от русского языка
Все материалы
Экономика
Стоп!
Замедление инфляции грозит России катастрофой
Россияне перешли на отечественные сладости
Правительство и регионы разошлись в оценках бюджета в 104 раза
Россия за месяц одолжила США 2,3 миллиарда долларов
Прощай, халява
Россия скоро лишится доступных автомобилей
Билл ГейтсНе жалко
На что тратят свои деньги самые богатые люди мира
Правительство урежет программу поддержки спроса на новые авто
Все материалы
Силовые структуры
Перекрыли воду
Люди с оружием месяц держали в страхе жителей Хабаровского села
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Житель Королева в попытке вернуть бывшую жену отрезал ей ухо и убил ее супруга
На главу ярославского интерната завели дело после скандала с пьющими мочу детьми
Подчиненную арестованного замдиректора ФСИН Коршунова заподозрили в коррупции
Задержание террористов в Татарстане сняли на видео
Все материалы
Наука и техника
Последствия Кишиневского погромаМаксимальное насилие*
Что вытворяли с еврейскими женщинами во время погромов
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Беспилотник Northrop Grumman X-47BЛягут все
Россия испугалась американских комплексов глобального удара
Раскрыта причина доминирования английского языка
Россия испытала секретный ракетный комплекс
Первый в истории бой гигантских роботов показали на видео
Пассажирский самолет столкнулся с беспилотником
Все материалы
Спорт
Мария ШараповаПрилетела, поспала, проиграла
Сонная Шарапова собрала «Олимпийский» и разочаровала миллионы фанатов
Лоренцо Мельгарехо«Это похоже на испанское порно»
«Спартак» порезвился с «Севильей» на переполненном стадионе
Сын Шумахера нацелился на «Формулу-1»
Советская гимнастка пообещала наказать изнасиловавшего ее коллегу
Подруга изнасилованной олимпийской чемпионки ответила на обвинения в бездействии
Олимпийская чемпионка из США рассказала о семи годах насилия над ней
РФС объяснил беспрерывное падение сборной России в рейтинге ФИФА
Все материалы
Культура
«Улицы пропитаны порохом и шлюхами»
Кавказские рэперы забивают косяки и кладут на легавых
«Катится, катится голубой Мирон»
Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке
«Огромный красный мужик лапает синюю тощую женщину»
Егор Кончаловский о разнице между сексом на экране и в жизни
Рэперы-хакеры залупили припев и обманом забрались на первую строчку чарта
Дочь Кокшенова рассказала о состоянии актера
Dizaster признал победу Оксимирона в баттле и извинился перед россиянками
«Ленинград» выпустил клип о пьющем провинциале-кандидате в президенты
Все материалы
Интернет и СМИ
Смотрящие
Что скрывает британская глубинка
Отъявленный насильник и сутенер обвинил СМИ в очернении его доброго имени
Тонкости вагинаномики
Каким будет секс будущего
Людей заставили есть самый омерзительный фрукт на планете и показали их реакцию
В сети составили список самых сокровенных секретов
Журналистка пожаловалась на китайские власти и исчезла из прямого эфира
Российского блогера обвинили в развращении малолетних с помощью фаллоимитатора
Все материалы
Ценности
Мехом кверху
Дизайнеры перестали драть шкуры с животных, но не с покупателей
Поклонскую уличили в ношении Rolex за 330 тысяч рублей
Американский дизайнер научил россиян шить ботинки
Российские ювелиры вставили в iPhone частицы Луны и Марса
Yeezy выпустит кроссовки для геймеров
Европейские модницы помешались из-за ботинок
Volvo запустит в Китае производство спортивных электромобилей под новым брендом
Все материалы
Путешествия
Порвали два баяна
Москвичи рвутся в Липецк напиться самогона
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
В Турции при невыясненных обстоятельствах погибла туристка из России
Назван лучший ресторан России
Все материалы
Из жизни
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Падение крана на едущий автомобиль в Китае попало на видео
Видео выдало интимные отношения американской учительницы и школьного хулигана
Танцовщица пробежала на каблуках 42 километра за рекордное время
Все материалы
Несите нейрализатор
Тест Citroen C3 Aircross: поможет ли бывшему компактвэну статус кроссовера
Офф-топчик
Какие кроссоверы и внедорожники в сентябре покупали лучше других
Редкие машины, которые вытащили с того света
Автомобили, возрожденные из пепла
Машины против всех
Автомобили против снегоходов, лошадей и других неожиданных противников
Автомобили Infiniti подключили к домашней системе голосового управления
1115-сильный Nissan GT-R поборется с Porsche за рекорд «Ринга»
Jeep Cherokee избавят от раскритикованного фанатами дизайна
Все материалы
Технология обмана
Продающие права на неустойку участники долевого строительства серьезно рискуют
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
«Мы — не дойные коровы»
Почему москвичкам не стоит жить с приезжими
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы