Оксимирон и Кобзон поручились за Серебренникова

Рэпер Мирон Федоров, известный как Оксимирон, и эстрадный певец Иосиф Кобзон поручились за режиссера Кирилла Серебренникова. Текстовую трансляцию заседания Басманного суда о продлении срока домашнего ареста худрука «Гоголь-центра» опубликовала «Медиазона» во вторник, 17 октября.

Список поручителей зачитал адвокат режиссера Дмитрий Харитонов. Отмечается, что защитник называл только новые имена. Также в список вошли актеры Гоша Куценко, Сергей Безруков и Евгений Миронов, режиссеры Павел Лунгин и Борис Хлебников, певица Алена Апина.

Судья приобщил все поручительства к материалам дела, возражений ни от одной из сторон не было.

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Всего за Серебренникова поручились более 70 человек, в том числе деятели культуры и искусства. В конце августа Харитонов сообщал, что среди выступивших за Серебренникова — Филипп Киркоров, Федор Бондарчук, Андрей Малахов, Данила Козловский, Ксения Собчак, Константин Райкин, Игорь Верник, Сергей Светлаков, Иван Ургант и Константин Хабенский.

Ранее во вторник Серебренников заявил в суде, что за ним в течение нескольких лет велась слежка.

23 августа Серебренникова поместили под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей.