Серебренникова оставили под домашним арестом

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 января 2018 года. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает ТАСС из зала суда.
Таким образом, судья Артур Карпов удовлетворил ходатайство следователя продлить на три месяца арест всех обвиняемых по делу о хищениях бюджетных средств «Седьмой студии» — Серебренникова, а также главного бухгалтера студии Нины Масляевой, бывшего генерального директора Юрия Итина. Гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского суд оставил под стражей также до 19 января. Следователь в суде уточнил, что других уголовных дел в отношении обвиняемых не заводилось.
Худрук «Гоголь-центра» Серебренников проходит обвиняемым по делу о хищениях на сумму не менее 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на реализацию арт-проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. 23 августа режиссера поместили под домашний арест до 19 октября.