Вован раскрыл смысл пранка с «письмом» Серебренникова

Розыгрыш немецкого актера Ларса Айдингера с «письмом» Кирилла Серебренникова призван был показать, что ситуация с уголовным преследованием режиссера превратилась в фарс. Об этом во вторник, 5 сентября, заявил РИА Новости пранкер Владимир Кузнецов (Вован).

«Все это дело превратилось в фарс, в театр, и мы сыграли свою постановку. Сторонники Серебренникова утверждают про якобы политический контекст только из-за того, что Серебренников — известный человек. Они не хотят разбираться ни в чем, не хотят слушать другую точку зрения. Почему все уверены, что все это политика?» — возмутился Кузнецов.

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Пранкер заверил, что появление письма в сети накануне заседания суда, рассматривавшего жалобу на заключение Серебренникова под домашний арест, — «случайное совпадение». «Мы не следили за датами судебных разбирательств», — подчеркнул он. «Люди даже не пытаются разобраться в ситуации, а дело возбуждено по экономической статье», — посетовал Вован.

Ранее во вторник стало известно, что письмо, переданное Айдингеру якобы от Серебренникова, оказалось розыгрышем Кузнецова и Алексея Столярова (Лексус). Пранкеры рассказали, что общались с актером, представившись худруком «Гоголь-центра», и попросили его обнародовать текст обращения.

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4 сентября Мосгорсуд постановил оставить Серебренникова, обвиняемого в организации хищения государственных средств, под домашним арестом. Ему разрешили ходить на вечерние прогулки.

В письме, которое Айдингер выложил в соцсетях накануне судебного заседания, от лица Серебренникова утверждалось, что президент Украины Петр Порошенко предложил режиссеру «возглавить украинский театр и снять пропагандистский фильм на деньги государства».

Следствие обвиняет худрука «Гоголь-центра» в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей.