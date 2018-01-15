Сумма ущерба по делу Серебренникова выросла вдвое после показаний бухгалтера

Сумма ущерба по уголовному делу режиссера Кирилла Серебренникова увеличилась вдвое. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ирина Поверинова.

«Сумма ущерба в окончательном обвинении выросла с 68 миллионов до 133 миллионов рублей. Это связано с показаниями Масляевой, которая уточняет и добавляет сумму», — сказала защитница. Серебренникову предъявлено окончательное обвинение в организации мошенничества.

«В остальном фабула дела осталось такой же, как и была», — добавила Поверинова в беседе с «Интерфакс». По ее словам, объем уголовного дела превышает 100 томов. СК завершил расследование уголовного дела.

Дело бухгалтера Нины Масляевой, которая пошла на сделку со следствием и дала показания на других фигурантов, выделили в отдельное производство.

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По делу о хищениях бюджетных средств на реализацию проекта «Платформа» проходят художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, продюсер Алексей Малобродский. Все они, за исключением последнего, находятся под домашним арестом. Малобродский — в СИЗО.

Екатерина Воронова, бывший исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь», который, по версии следствия, должен был быть запущен, но поставлен якобы не был, арестована заочно и объявлена в международный розыск.

Обвиняемые отрицают свою вину.

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