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Труппа призвала освободить Серебренникова на премьере «Нуреева» в Большом

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На премьере балета «Нуреев» труппа призвала освободить режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом в своем Facebook написал журналист и писатель Михаил Зыгарь.

«На заднике среди граффити надпись K.Serebr. На сцене композитор Илья Демуцкий, балетмейстер Юрий Посохов и остальные в футболках с Кириллом Серебренниковым», — написал он.

Премьера балета о танцовщике-невозвращенце Рудольфе Нурееве в постановке Серебренникова должна была пройти 11 июля. О том, что показ не состоится, стало известно 8 июля.

Серебренников проходит обвиняемым по делу о хищениях на сумму не менее 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на реализацию арт-проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Режиссер находится под домашним арестом с конца августа. 4 декабря судья Олег Гайдар постановил признать законным решение о продлении ареста режиссеру до 19 января.

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